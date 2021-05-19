شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 474 أسرة من بطن البقرة بمصر القديمة لوحدات مفروشة للأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال نقل وتسكين الأسر من منطقة بطن البقرة بمصر القديمة مستمرة ، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن أدمى وملائم لسكان تلك المناطق.

وأضافت نائب محافظ القاهرة، خلال متابعتها اليوم أعمال نقل السكان لوحدات مدينة الأسمرات، وإزالة المنطقة العشوائية بعد نقل الأسر للوحدات البديلة، مشيرة إلى أنه تم إزالة 144 عقار ونقى وتسكين 474 أسرة حتى الأن بوحدات الأسمرات.

وأشارت عبد المنعم، إلى أنه تم توفير وسائل لنقل السكان للوحدات الجديدة، لافتة إلى أنها مفروشة ومجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية.

وتضم منطقة بطن البقرة بالفسطاط، 2000 أسرة تقريبا يتم نقلهم لمدينة الأسمرات و يتسلمون وحدات جديدة مجهزة بالمفروشات والأجهزة الكهربائية، كما يتم إزالة ما يقرب من 730 عقار تقع على مساحة 32 فدانا وتقع أسفل جبل بطن البقرة.

و تأتى أعمال إزالة منطقة بطن البقرة فى إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية، ويأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها ، وجميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية.. مركز شباب.. مدارس) .