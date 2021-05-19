شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: اجتماع مرتقب بخصوص سد النهضة قريبا بين مصر والسودان وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك اجتماع مرتقب سيعقد بين مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك لبحث قضية سد النهضة، برعاية الاتحاد الإفريقي، مضيفا إن هناك تدخلات كبيرة من الولايات المتحدة وفرنسا من أجل التوصل لاتفاق وحلول لهذه الأزمة.

وأضاف الإعلامى أحمد موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامجه "على مسئوليتى" على فضائية "صدى البلد" أن هذا الاجتماع يهدف للتوصل إلى حل قبل شهر يوليو المقبل، وأن مصر مستمرة فى مساعيها للتوصل إلى حل.

وأشار الإعلامى أحمد موسى، إلى أن مصر لن تتحرك الا بخطوات مدروسة، وعلى الجميع فى مصر أن يثقوا فى تحركات الدولة، وأنه لن يكون هناك ملء ثانى لـ سد النهضة.