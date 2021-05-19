شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحرينى: ندعم المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة الأنباء البحرينية عن اتصال هاتفى جرى اليوم الأربعاء، بين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، وزير الخارجية البحرينى، وسامح شكرى وزير الخارجية المصرى، وذلك فى إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

وأشارت وكالة أنباء البحرين إلى أنه تم خلال الاتصال، بحث تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والجهود التى تبذل لوقف التصعيد والتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية البحرينى على دعم مملكة البحرين للمبادرة المصرية لتحقيق هدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والوصول إلى الوقف الفورى لإطلاق النار، مؤكدًا على أهمية دور المجتمع الدولى فى وقف التصعيد، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء، معربًا عن تمنياته بنجاح الجهود التى تبذلها مصر فى هذا الخصوص.

من جانبه، أكد وزير الخارجية سامح شكرى على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، ومواصلة الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار في المواجهات العسكرية في غزة، والعمل على استئناف جهود السلام بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.