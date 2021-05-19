شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الهلال الأحمر المصرى: نتواصل نظيرنا الفلسطينى لتقديم كافة المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رامى الناظر، مدير الهلال الأحمر المصرى، إنه منذ بداية الأحداث فى غزة هناك تواصل مع الهلال الأحمر الفلسطينى لتقديم كافة المساعدات لقاطع غزة، موضحا أنه خلال 48 ساعة من الأحداث تم إرسال أول قافلة من المساعدات الإنسانية لغزة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، أن هناك مجموعة كبيرة من المساعدات تحضر غدا ونتوقع إرسالها خلال 48 ساعة تحتوى على مساعدات وأدوية، مؤكدا أن شعب مصر طول عمره مساندا للقضية الفلسطينية.

وتابع: "حصلنا على تبرعات مالية وعينية من رجال الأعمال، وهذه للمرة الرابعة يقوم الهلال الأحمر المصرى بتقديم مساعدات للهلال الأحمر الفلسطينى"، مضيفا أن الهلال الأحمر الفلسطينى يرسل تحديث للوضع والاحتياجات التي تتغير يوميا.

وأكد أن الهلال الأحمر المصرى، حلقة الوصل بين جميع جمعيات الهلال الأحمر لتقديم المساعدات لدوره التاريخى وموقع مصر الجغرافى، لأن مصر لها الريادة فى إدارة الأحداث في المنطقة.