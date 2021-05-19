شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الفاتورة تمر بمراحل مراجعة عديدة قبل وصولها للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك بقواعد وضوابط خاصة بمراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية والتى تمر بـ6 مراحل قبل إصدارها ووصولها للمواطن، مؤكدا أن مراحل إصدار الفاتورة أصبحت تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتراجع العنصر البشرى بشكل كبير.

وأضاف حمزة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المراحل التى تمر بها فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية لمراجعتها قبل إصدارها وعرضها على المشترك بهدف التأكد من صحتها وتفادى الأخطاء التى تمثل أعباء اقتصادية على المواطنين، موضحًا أن برنامج القراءة الموحد كان له دور كبير فى تراجع نسب أخطاء الفواتير.

وأوضح حمزة، أن أول مرحلة لإصدار الفاتورة هى تفريغ القراءة الموجودة بصور عدادات الكهرباء التى يتم التقاطها بواسطة شركة شعاع، موضحًا أن المرحلة الثانية هى إرسال القراءات "أونلاين" لشركات توزيع الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد، ثم إعادة إرسال القراءات لغرفة تحديث القراءات المركزية لمراجعتها.

وقال حمزة إنه فى المرحلة الرابعة يتم إرسال القراءات لمركز الإصدار لمراجعتها مرة أخرى، والتأكد من عدم وجود أى قراءات شاذة، ثم يتم إرسالها مركز الإصدار لإدارة الحسابات بكل فرع من فروع شركة توزيع الكهرباء، وبعد الانتهاء من مراجعتها يتم طباعتها، لافتًا إلى أن المرحلة الأخيرة يقوم كل فرع بشركة توزيع الكهرباء بمراجعة الفواتير بعد طباعتها بمركز الإصدار قبل عرضها على المشترك.

الجدير بالذكر أن برنامج القراءة الموحد تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك، كما أنه سيتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج، ويضمن حق الدولة والمواطن مع فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها ويسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.