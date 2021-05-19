شكرا لقرائتكم خبر عن رفع علمى مصر وفلسطين على بوابة مستشفى العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام أهالى ومتطوعين بشمال سيناء برفع العلم المصرى والعلم الفلسطينى على مبنى مستشفى العريش العام وكتبت عليه "شعب واحد ودم واحد" ويستقل مستشفى العريش يوميا الجرحى الفلسطينيين القادمين من معبر رفح للعلاج وتلقى الخدمة الطبية.

وكانت قد وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قطاع الرعاية الطبية بالوزارة، بإرسال الدفعة الثانية من الأطباء لمحافظة شمال سيناء ضمن استعدادات وزارة الصحة لاستقبال المصابين من دولة فلسطين الشقيقة.

ويبدأ عمل الدفعة الثانية من الأطباء بداية من 21 مايو للجارى حتى 31 مايو نهاية الشهر الجارى، وذلك بجانب الفرق الطبية من القطاعات الأخرى.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن إرسال 65 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمة 14 مليون جنيه إلى دولة فلسطين لدعم الأشقاء المصابين فى قطاع غزة، بالتزامن مع تطورات الوضع الراهن هناك، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسى.