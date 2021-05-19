تفاصيل لقاء رئيس مجلس الشيوخ بنظيره اليمني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الأربعاء، وفداً برلمانياً يمنياً رفيع المستوى برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني.

وأعرب رئيس الشيوخ، ترحيبه بالزيارة التي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، مؤكداً على أمله في أن تشهد مزيداً من التطور في المرحلة القادمة على كافة الأصعدة البرلمانية والاقتصادية، لافتاً إلى مكانة اليمن الكبيرة في قلوب المصريين قيادة وشعباً، وهو ما يشهد عليه تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص مصر على أمن و سلامة اليمن ودعمه في كل ما يحاك ضده من محاولات لتفتيته وعدم استقراره.

وأعرب رئيس الشيوخ، عن أمنيته في تكون هذه الزيارة خطوة في سبيل دعم وتطوير العلاقات البرلمانية بين الدولتين، آملا في تكرار الزيارات المتبادلة بين المجلسين.

من جانبه توجه رئيس مجلس الشورى اليمني بالشكر للمستشار عبدالرازق على حفاوة الاستقبال التي لمسها منذ قدومه إلى القاهرة، موجهاً التحية والتقدير من رئيس اليمن عبدربه منصور، إلى القيادة السياسية المصرية ولرئيس مجلس الشيوخ وأعضاؤه، مشيرا إلى عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مؤكداً على إيمان اليمن الدائم بدور مصر الإقليمى والدولي في حل الكثير من الملفات ودعم وحدة واستقرار الدول الشقيقة.

وأشاد رئيس مجلس الشورى اليمني، بما تشهده مصر من إنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أن استقرار مصر وقوتها تصب دائماً في صالح كافة الدول العربية.

وأهدى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، درع المجلس لرئيس مجلس الشورى اليمني، تكريماً له.

حضر الاجتماع الدكتور محمد المارم سفير اليمن بالقاهرة، والمستشار بهاء الدين ابو شقة وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار محمود اسماعيل عتمان، أمين عام المجلس، والدكتور احمد بهاء الدين مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.