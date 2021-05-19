أمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غداً الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية نهارًا لطيف ليلاً، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا لطيف ليلاً، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وأضاف الخبراء في بيان، الأربعاء، أن الطقس يكون لطيفا خلال ساعات الليل على شمال الصعيد ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشار الخبراء، إلى أن درجات الحرارة العظمى بين المدن المصرية ضمن تقرير حالة الطقس في مصر تتراوح بين 27 درجة و42 درجة مئوية.

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط بين خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومتر ونصف، واتجاه الرياح شمالي غربي، بينما تصبح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب، واتجاه الرياح شمالي غربي، والموج يتراوح ارتفاعه بين مترين ونصف و3 أمتار.

وتوقع خبراء الأرصاد، وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة ضمن الظواهر الجوية المتوقعة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح ضمن طقس الغد على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والوجه البحري على فترات متقطعة.

وتوقع الخبراء وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية على القاهرة الكبرى، تصل سرعتها إلى 16 عقدة، بينما تنشط الرياح الشمالية الشرقية على جنوب وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وتكون سرعتها 16 عقدة على السواحل الشمالية، و18 عقدة على شمال الصعيد، وتصل إلى 18 عقدة على جنوبه.

ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة على جنوب الصعيد لتصل إلى 42 درجة على أسوان وإدفو، وتكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة مستقرة عند 35 درجة للعظمى، وتنخفض على الإسكندرية إلى 28 درجة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة 35-19

الإسكندرية 28-19

دمنهور 34-18

بلطيم 27-19

شبين الكوم 35-19

طنطا 34-19

مطروح 27-17

الإسماعيلية 34-18

السويس 34-19

العريش 27-19

بورسعيد 27-20

دمياط 27-20

نويبع 36-25

كاترين 34-17

الزقازيق 35-19

المنصورة 34-19

الغردقة 37-25

شرم الشيخ 36-26

أسيوط 37-23

المنيا 37-22

إدفو 42-26

أسوان 42-26

أبوسمبل 41-25

الأقصر 41-25

قنا 40-24

الفيوم 36-20

سوهاج 39-24

بني سويف 37-21

الوادي الجديد 41-23

حلايب 32-27

شلاتين 36-26