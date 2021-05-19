نحتاج لبيان مالي تحليلي.. "محلية النواب" تكشف عن اجتماع لمناقشة تطوير هيئتَي النقل بالإسكندرية والقاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا موسعًا، بحضور هيئتَي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية؛ للوقوف على الرؤية المستقبلية للتطوير لمدة 5 سنوات، فضلًا عن الحديث عن سبل وآليات خفض المديونية مقابل زيادة الإيرادات، وكذا كيفية خفض الدعم الموجه إليهما من الدولة؛ لا سيما أنهما هيئات اقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة هيئتَي النقل العام بمحافظتَي الإسكندرية والقاهرة للعام المالي الجديد 2021/ 2022.

وأضاف السجيني: "لم تتحدث أي من هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، وهما تندرجان ضمن الهيئات الاقتصادية، التي يجب أن تحقق أرباحًا، عن آلياتهما لخفض بند (الإعانة) الذي تحصل عليه من الدولة".

وأكد رئيس "محلية النواب" أهمية إدارة العنصر البشري وتوظيفه بشكل فاعل، مشيرًا إلى أن مشكلة الهيئات الاقتصادية ليست في طبيعة النشاط؛ لأن معظمها قطاعات حيوية بالفعل، إنما الإشكالية تكمن في البشر وآلية عمل القائمين عليها، فضلًا عن البيروقراطية.

وشدد السجيني على أهمية إيفاد اللجنة البرلمانية ببيان مالي تحليلي يتضمن الوفورات التي حققتها هيئة النقل العام بالإسكندرية، بشكل مُدقق رسمي.

وكان محمد زكريا، رئيس هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية، قد أعلن عن بدء تفعيل المرحلة الأولى من منظومة التذكرة الإلكترونية خلال شهرين، بحيث تخرج التذكرة من خلال ماكينة بحوزة المُحصل، تتضمن كل تفاصيل الرحلة، على أن تكون المرحلة الثانية فور انتظام المنظومة واعتياد المواطنين عليها، وصولًا إلى المرحلة الثالثة، التي تستهدف أن يكون الحجز عبر "أبلكيشن" بالهاتف المحمول؛ الأمر الذي أثنى عليه أعضاء اللجنة.