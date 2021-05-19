بعد فضيحة طبيب المشاهير.. ضبط طبيب أسنان متهم بالتحرش بموظفة داخل عيادته بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على طبيب أسنان، لاتهامه بالتحرش بموظفة أثناء ترددها على عيادته بالطالبية.

تلقى المقدم خالد يسري نائب مأمور قسم الطالبية بلاغا من موظفة بإحدى المولات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، تتهم طبيب أسنان بالتحرش بها خلال تواجدها داخل عيادته.

وجه اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته.

جهود البحث والتحري لضباط فرقة الطالبية والعمرانية بقيادة العقيد عمرو حجازي أكدت صحة البلاغ.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد الجوهري وكيل الفرقة والرائد إسلام السيد من ضبط المتهم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

يشار إلى أنه في يناير الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طبيب متهم بالتحرش بالرجال داخل عيادته بالدقي، بعدما تقدم أحد الفنانين ببلاغ للنائب العام ضد الطبيب المضبوط.