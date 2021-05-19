شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 56 مخالفة مخابز في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط فريق الرقابة، بمديرية تموين المنيا، 56 مخالفة مخابز متنوعة.

وتلقي اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقريرا من الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بضبط 56 مخالفة مخابز متنوعة، بينها 16 محضر خبز نقص وزن، و12 محضر خبز غير مطابق، و17 عدم نظافة معجن، و4 محاضر عدم إعطاء بون صرف، و11 محضر عدم إعلان مواعيد التشغيل.

وتحررت محاضر بالمخالفات، وتولت النيابة العامة التصرف.