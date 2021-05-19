شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية في مدارس النيل المصرية لعام 2021 - 2022 (الشروط ورابط التقديم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل المصري اليوم تقديم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات للعديد من التخصصات والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو الشركات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو ضمن مبادرة «طوّر وغيّر» التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها للعديد من الوظائف المختلفة في مدارس النيل المصرية والتي انقسمت ما بين وظائف إداريين ووظائف خدمات مساعدة حيث تنوعت وظائف الإداريين ما بين محاسب وإخصائى مخازن ومشتريات وشئون طلبة وموارد بشرية وإخصائي نفسي واجتماعي ونظم معلومات وطبيب وممرضة وغيرها من الوظائف الإدارية، بينما تنوعت وظائف الخدمات المساعدة ما بين مساعد خدمات إدارية ومشرف أطفال وأمن وسائقين ونظافة وفني وغيرها من الوظائف المساعدة.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة والتي أعلنت عنها مدارس النيل المصرية لعام 2021- 2022:

ولدى مدارس النيل المصرية العديد من الفروع على مستوى محافظات مصر وهي أكتوبر، الشيخ زايد، الشروق، دمياط الجديدة، أسيوط الجديدة، السادات، العبور، الياسمين، الأندلس، بورسعيد، المنيا، قنا، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة.

وفي حالة إذا ما كانت احدى الوظائف المطلوبة مناسبة لك يمكنك التقدم وملء النموذج المطلوب: اضغط هنا