شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تخاطب المديريات التعليمية: 303 مقار لامتحانات الثانوية العامة و14 طالبًا في اللجنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديري المديريات التعليمية رسميا بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة الرسمية المقرر إجراؤها في ٤ يوليو القادم.

ونص الخطاب على أنه في إطار استعدادات الوزارة لعقد امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 /2020 وإلحاقا لكتابنا رقم (917 بتاريخ ١/٤/٢٠٢١، والذي تضمن تشكيل لجنة لإعداد استمارة (303) مقار والخاصة بمقار المدارس التي من المقرر اتخاذها كلجان سير للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة، وافق الوزير على أن تشكل اللجان الفرعية للطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الثانوية العامة من (14) طالبًا فقط، وذلك حرصًا على الصحة العامة للطلاب.

ونص الخطاب على أنه مرفق كتابنا هذا نموذج لـ(303) مقار والمطلوب استيفاؤه بمعرفة اللجنة المشكلة بالخطاب سالف الذكر، وتحت مسؤولية مدير عام الإدارة التعليمية مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة بالاستمارة، على أن تقوم اللجنة بتسليم نسخة لقسم الإحصاء بالإدارة التعليمية للقيام بتسجيل البيانات من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك ويسلم (الأصل والصور المقررة) للجنة الإدارة المختصة التابع لها المديرية فى موعد أقصاه الخميس 20 مايو 2021.