شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تقسط متأخرات استهلاك القطاع السياحي بالبحر الأحمر على 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنه قرر منح مدة تقسيط المتأخرات والاستهلاك للقطاع السياحى بمحافظة البحر الأحمر 4 سنوات تبدأ من 1 يناير الماضى، وتنتهى في 31 ديسمبر 2024 بدون فوائد بنظام الأقساط التصاعدية للقطاع السياحى بالمحافظة.

وأشار «السيد»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى الأزمة التي يمر بها القطاع السياحى بالمحافظة وجهود المستثمرين ومحاولتهم في الاستمرار وعدم الاستغناء عن العمالة بهذا القطاع، موضحا أن الشركة ساهمت في دعم القطاع السياحى بالبحر الأحمر على مدى 6 سنوات مضت وقرر منح مدة تقسيط المتأخرات والاستهلاك للقطاع السياحى بمدن المحافظة السياحية لمدة 4 سنوات بدون فوائد بنظام الأقساط التصاعدية كما قرر تخفيض نسبة 10% من قيمة المتأخرات في حالة السداد الفورى تسهيلًا على المستثمرين، ودعمًا للقطاع السياحى بالمحافظة واستجابة لمطالب المستثمرين.

وشدد على ضرورة العمل على تحصيل مستحقات ومديونيات الشركة حتى تفى بالتزاماتها واستكمال مشروعاتها ومطالبة العاملين بضرورة اتباع التعليمات الصحية والتدابير الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا للمحافظة على العاملين وكذلك على سلامة المشتركين.

وأعلن إطلاق التيار الكهربائى لـ١١ من المشروعات الفندقية والسياحية الكبرى بمدينتى القصير ومرسى علم، وربطها على الشبكة الكهربائية الموحدة نهاية الشهر الجارى ليرتفع عدد الفنادق والقرى السياحية لنحو ٣٣ قرية سياحية، ضمن خطة الشركة لتوصيل «التيار» للعشرات من القرى السياحية في المحافظة والاستغناء عن ماكينات التوليد بالسولار.

كان رئيس شركة توزيع كهرباء القناة تفقد المشروعات، التي تقوم الشركة بتنفيذها بمدينتى القصير ومرسى علم للتأكد من تطبيق وتنفيذ المواصفات الفنية والعالمية، وشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ وتلبية كل مطالب القرى السياحية التي تتقدم لتوصيل الكهرباء فورا لمن استوفوا كافة المستندات.