شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب بحري عابر بين القوات البحرية المصرية والإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الإيطالية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية «الجلالة» والفرقاطة الإيطالية «ITS Carlo Margottini»، عقب انتهاء زيارتها لميناء الإسكندرية.

وتضمن التدريب العابر تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة، ومنها التدريب على مواجهة العدائيات غير النمطية أثناء المغادرة من الميناء، حيث نفذ الجانبان سيناريو مواجهة لنشات سريعة مفخخة مقتربة، والتدريب على أسلوب تنفيذ عملية اعتراض بحرى لسفينة مشبوهة في ظل القيود المفروضة نتيجة تفشي فيروس كورونا، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة، التي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان.

ويُعد هذا التدريب هو الأول من نوعه الذي يشهد مشاركة الفرقاطة المصرية «الجلالة»، المجهزة بأحدث الأنظمة القتالية والتكنولوجية العالمية، والتى انضمت حديثًا إلى القوات البحرية المصرية.