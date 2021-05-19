شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تطعيم العاملين بمينائى سفاجا والغردقة ضد فيروس كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، الأربعاء، الانتهاء من تطعيم العاملين بمينائى الغردقة وسفاجا البحريين عن طريق فرق طبية متحركة مدربة حرصًا على استكمال تطعيم الفئات المستحقّة لتلقي االلقاح ضد فيروس كورونا المستجد في إطار حرص وزارة الصحة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار «مرعي» إلى أهمية تطعيم جميع العاملين بالمنافذ البحرية والجوية مما يعود أثره على تنشيط حركة السياحة.

الانتهاء من تطعيم العاملين بمينائى سفاجا والغردقة البحريين ضد فيروس كورونا

الانتهاء من تطعيم العاملين بمينائى سفاجا والغردقة البحريين ضد فيروس كورونا

الانتهاء من تطعيم العاملين بمينائى سفاجا والغردقة البحريين ضد فيروس كورونا

الانتهاء من تطعيم العاملين بمينائى سفاجا والغردقة البحريين ضد فيروس كورونا

الانتهاء من تطعيم العاملين بمينائى سفاجا والغردقة البحريين ضد فيروس كورونا

الانتهاء من تطعيم العاملين بمينائى سفاجا والغردقة البحريين ضد فيروس كورونا

الانتهاء من تطعيم العاملين بمينائى سفاجا والغردقة البحريين ضد فيروس كورونا

الانتهاء من تطعيم العاملين بمينائى سفاجا والغردقة البحريين ضد فيروس كورونا

الانتهاء من تطعيم العاملين بمينائى سفاجا والغردقة البحريين ضد فيروس كورونا

الانتهاء من تطعيم العاملين بمينائى سفاجا والغردقة البحريين ضد فيروس كورونا