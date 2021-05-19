شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: رئيس الوزراء يشكل لجنة لإعادة صياغة «مدينة دمياط للأثاث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت مصادر مطلعة أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر تشكيل لجنة موسّعة لدراسة الوضع الحالى لمدينة دمياط للأثاث، بمشاركة أعضاء مجلسى «النواب والشيوخ» بالمحافظة، بحيث تؤدى دورها المنوط بها، خاصة فى ظل الأزمة التى تشهدها الصناعة والعاملين بها منذ فترة طويلة، وبحيث تضم اللجنة كافة الأطراف حفاظًا على الحياد والشفافية بهدف وضع حلول واقعية من خلال الرصد الحقيقى للواقع الذى تشهده الصناعة فى الوقت الحالى، لافتة إلى أنه سيتابع هذا الملف بنفسه.

وأشار «مدبولى» إلى حرص الحكومة على النهوض بهذه الصناعة والارتقاء بمستوى العاملين بها، ووافق- كذلك على دراسة جميع المشروعات والمقترحات والدراسات المقترحة، التى تعيد هيكلة مدينة دمياط للأثاث؛ باعتبارها مشروعًا قوميًا تراهن عليه القيادة السياسية لتطوير هذه الصناعة ووضعها على الخريطة العالمية.