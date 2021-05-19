شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم «التنمية المحلية»: إعادة فتح الشواطئ والمتنزهات السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك تنسيق كامل بين غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية مع المحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد غلق المحال والمولات.

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الأربعاء، أن عدد حالات الغلق بالمحافظات منذ قرار مجلس الوزراء 8 مايو بشأن مواعيد الغلق بلغت 16085 حالة، و2962 قاعات أفراح.

وأشار إلى أن 22 مايو الجاري سيتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء اليوم بإعادة فتح الشواطئ والمنتنزهات العامة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

وفيما يتعلق بشأن تنفيذ المواعيد الصيفية، قال إنه لغاية نهاية الشهر الجاري سيتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء اليوم، مضيفا أن ساعات العمل تزيد 60 دقيقة خلال العطلة الأسبوعية وفقا للمواعيد الصيفية.