شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم سوهاج تستعد لإجراء امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، بدء استعدادات المديرية لإجراء إمتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الإعدادية، والتي ستعقد خلال شهر يونيو القادم وفقا للجدول الزمني الموضوع من وزارة التربية والتعليم.

وقال أبوزيد- في تصريح صحفي الأربعاء- إن عدد الطلاب الذين سيخوضون إمتحانات نهاية العام الدراسى في الشهادة الإعدادية بالمحافظة يبلغ 79256 طالبًا وطالبة، سيؤدون الإمتحانات في 516 لجنة في 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، لافتا إلى أنه سيتم توفير جميع سبل الراحة للطلاب والقائمين على أعمال الإمتحانات بجميع اللجان.

وأكد «أبوزيد» تطبيق الإجراءات الإحترازية بدقة داخل لجان الإمتحانات بالمدارس، من أجل سلامة جميع أفراد المنظومة التعليمية في الإمتحانات سواء طلاب أو مراقبين وملاحظين وحمايتهم من الإصابة بفيروس «كورونا»، مشددا على إلزام الجميع سواء الطلاب أو القائمين على الإمتحانات في جميع اللجان، بارتداء الكمامات الطبية بالشكل الصحيح أثناء التواجد بلجان الإمتحانات مع التنبيه على عدم نزعها طوال فترة التواجد في اللجان.