شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء»: إخراج الزكاة والصدقات للمساهمة في إعادة إعمار غزة يجوز شرعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا إخراج الزكاة والصدقات والتبرعات ونحوها للحساب الذي خصصته الدولة من خلال صندوق تحيا مصر في كل البنوك المصرية؛ لإعادة إعمار غزة وتلبية للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.

وأوضحت دار الإفتاء، الأربعاء، أن «ذلك الإنفاق يُعَدُّ من مصرف (في سبيل الله) شرعًا».

كان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أعلن تأييده الكامل لجيمع جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأشقاء في فلسطين بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، ومشاركة الشركات المصرية في عملية إعادة الإعمار.