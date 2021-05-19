شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين بـ«الهيئات الاقتصادية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، تقديم مصر 500 مليون دولار، كمبادرة تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأكد «مدبولي» تقدير الحكومة لكل القرارات والإجراءات التي اتخذها الرئيس لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتا إلى الدور الهام الذي تقوم به القيادة السياسية على مختلف الأصعدة؛ لاحتواء الموقف وإنهاء التصعيد المتبادل حالياً بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الجولة التفقدية الموسعة التي قام بها رفقة عدد من الوزراء لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظات: القليوبية، والدقهلية، ودمياط، في إطار الحرص الدائم على متابعة تنفيذ مختلف المشروعات على أرض الواقع، من أجل إعطاء دفعة قوية لهذه المشروعات، والإسراع بدخولها حيز التشغيل لخدمة المواطنين. وخلال اجتماع المجلس، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، آخر المستجدات الخاصة بكورونا، والموقف الوبائى على مستوى المحافظات، ومعدل التغيير في أعداد الإصابات الأسبوعى، وما يتعلق بنسب إشغال أجهزة التنفس على مستوى الجمهورية. وتناولت الخطوات التي اتخذتها بعض الدول تخفيفاً للإجراءات الاحترازية، كفترة للتقييم والنظر في مدى استمرار الغلق، وعلاقة ذلك بتزايد أعداد المصابين بالفيروس.

وأطلعت المجلس على الموقف الحالى لتعاقد وتوريد اللقاحات «سينوفارم- استرازينكا- سينوفاك»، مشيرة إلى الكميات التي وصلت حتى الآن، وما هو متوقع وصوله خلال الفترة المقبلة، حيث من المنتظر وصول 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، خلال الأيام القليلة المقبلة، ليصبح إجمالى ما وصل من هذا اللقاح 2 مليون و580 ألفا و400 جرعة، كما يتوقع وصول 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا من خلال «كوفاكس» خلال الأسبوع الأول من يونيو المقبل، وبذلك يصل إجمالى المتوافر من هذا اللقاح 5 ملايين و253 ألفا و600 جرعة، إلى جانب توقع وصول مليون جرعة من سينوفاك، خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو أو الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى المادة الخام اللازمة لتصنيع 2 مليون جرعة من هذا اللقاح، التي بدأ شحنها، والمنتظر وصولها قريبا، وأعلنت أنه سيتم البدء في تطعيم المشرفين على امتحانات الثانوية العامة والجامعات، في إطار التوسع في الفئات المستفيدة من التطعيم. في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الابتكار. ونصّت المادة الأولى من القرار على أن تكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة العاشر من رمضان، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح.

ويهدف إنشاء الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة من ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وأشارت إلى أن الجامعة تتكون من كليات: العلاج الطبيعى، والتمريض، والهندسة، وإدارة الأعمال والاقتصاد، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والفنون، والتكنولوجيا الحديثة، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ووافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإنشاء فرع جامعة السويس بمدينة أبورديس بجنوب سيناء، على مساحة 50 فدانا، يضم 4 كليات هي: التربية، والآداب، والعلوم، والتجارة، في إطار خطة الدولة لتنمية سيناء، وحتى يتسنى توفير فرص التعليم العالى لأبناء المحافظة، بحيث تكون هذه الجامعة مستقبلا نواة لإنشاء جامعة مستقلة بالمحافظة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى لإجمالى الأجر الشهرى الذي يستحق للموظف/ العامل، بدءاً من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.