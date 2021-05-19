شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار إعادة فتح الشواطئ.. ١٠ اشتراطات لـ«السياحة والمصايف» بالإسكندرية (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الأربعاء، إعادة فتح جميع الشواطئ أمام المواطنين بدءًا من صباح يوم السبت الموافق ٢٢ مايو الجارى طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه، شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تطبيق الإجراءات الاحترازية على شواطئ المحافظة، والبالغ عددها ٦٦ شاطئ.

وحددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عدة اشتراطات لجميع الشواطئ أبرزها:

١- التباعد المكاني بين الشماسي بحيث لاتقل عن ٤متر بين كل شمسية وأخري.

٢- التعقيم المستمر للممرات والبوابات وغرف خلع الملابس ودورات المياه.

٣- توافر جهاز لقياس درجات الحرارة على كل شاطئ.

٤- توافر اسطوانات اكسيجين بالوحدات الطبية على الشواطئ .

٥- ارتداء اطقم العاملين بالشاطئ للكمامات.

٦- استكمال ادوات ومواد الاسعافات الاولية والمسعفين والمنقذين.

٧- إللزام مستأجري الشواطئ بتطبيق جميع التعليمات الصادرة بشأن الاجراءات الاحترازية على الشواطئ وتوقيع الغرامات على المخالفين منهم.

٩- استخدام الادوات احادية الاستعمال على كافتريات الشواطئ.

١٠- انتشار فرق التفتيش والمتابعة على الشواطئ لمراقبة الموقف عليها اولا بأول.

وأهابت الإدارة المركزية بالمواطنين الالتزام بهذه التعليمات حرصًا على الصحة العامة وحفاظا على أرواح الجميع.