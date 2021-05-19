شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل وفد برلماني مسيحي بوادي النطرون (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، عددًا من نواب البرلمان الأقباط مساء اليوم الأربعاء.

كان النواب البرلمانيون قد أعربوا عن رغبتهم في زيارة قداسة البابا للتعارف وتقديم التهنئة بالأعياد، واستجاب قداسته لرغبتهم واستقبلهم اليوم.

وعقب الوصول أدار البابا مع الوفد البرلمانى بينهم الزميل عماد خليل عضو مجلس النواب، حوارًا أبويًّا وأجاب على أسئلتهم.