شكرا لقرائتكم خبر عن «إيراد النهر» في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف المائي.. وبحث سيناريوهات الفيضان المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، مشيراً إلى أن لجنة «إيراد النهر» في حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

ووجه «عبدالعاطى»، أثناء اجتماع اللجنة، بضرورة رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية كافة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، وللتعامل مع كافة سيناريوهات الفيضان المقبل، مع الاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف، مع جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع المنتفعين.

وأكد وزير الرى ضرورة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، مع التصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتحويل المتعدى إلى النيابة العسكرية.

وواصلت أجهزة وزارة الرى العمل أثناء إجازة عيد الفطر، لرصد وإزالة التعديات على نهر النيل وأملاك الرى في مهدها، حيث تم رصد وإزالة عدد من المخالفات بالقاهرة والجيزة والمنيا وسوهاج والدقهلية والقليوبية.

وأوضح تقرير رسمى تلقاه وزير الرى، أنه تم التعامل الفورى مع حالة تعد بناحية الشيخ مكرم بمحافظة سوهاج من خلال إلقاء مخلفات هدم بالنيل لتوسعة الأراضى الزراعية، وتم إيقاف هذه الأعمال وإزالة التعدى مع تحصيل تكاليف الإزالة من المخالفين.

ورصد التقرير مجموعة من سيارات النقل تردم بعض أراضى طرح النهر بقرية عرب الزينة بسمالوط، المنيا، وتم تحرير محاضر مخالفة وقرارات إزالة للتعدى وتحويل المخالفين للنيابة المختصة، وإلزام المتعدين بإزالة التعدى على نفقتهم.

كما تمت إزالة سلم من الخرسانة المسلحة والأشجار والردم داخل القطاع المائى، بمركز شربين بالدقهلية، وإحالة المخالف للنيابة العسكرية، كما تم رصد قيام أحد المخالفين، خلف مفكو حلوان، بعمل كافيتريا، وأزالها المخالف بمعرفته، وتم أيضًا، رصد عمل تكسية وبرجولات بجزيرة الدهب، وتمت إزالتها بمعرفة الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

ورصدت أجهزة وزارة الرى إنشاء قاعة أفراح على النيل بالبر الشرقى بناحية ركن فاروق بحلوان، وتم إنذار المخالف والذى قام بإزالة المخالفة بمعرفته، وفى ناحية منيل شيحة بأبوالنمرس بالجيزة، حاول أحد المخالفين إعادة تنفيذ مخالفة سبق إزالتها، إلا أن أجهزة الوزارة رصدت التعدى في الحال، ما دفع المخالف لإزالة المخالفة بمعرفته ووقع إقرار بعدم تكرارها.

وأعلن التقرير إزالة تعد على أملاك الرى بالجسر الأيمن للرياح المنوفى بالقليوبية، بإقامة كافيتريا من الحديد والخرسانة المسلحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدى.