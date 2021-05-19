شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: يجوز شرعا إخراج الزكاة والصدقات والتبرعات لإعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا إخراج الزكاة والصدقات والتبرعات ونحوها للحساب الذى خصصته الدولة من خلال صندوق تحيا مصر في كل البنوك المصرية؛ لإعادة إعمار غزة وتلبية للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين، والإنفاق في ذلك يُعَدُّ من مصرف (في سبيل الله) شرعًا.

وكان قد أعلن الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، تأييده الكامل لكافة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأشقاء فى فلسطين بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، ومشاركة الشركات المصرية في عملية إعادة الإعمار.

وقد ثمَّن المفتى ما ورد فى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلانه عن موقف مصر الدائم والثابت من القضية الفلسطينية، وضرورة وقف أعمال العنف فى أسرع وقت، والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.

كما أشار المفتى أن مصر الكبيرة بقيادتها ومؤسساتها ستظل درع الحماية والأمان لجميع دول المنطقة وشعوبها، بما تملكه من إرادة سياسية، ومقدرات هائلة تتيح الحفاظ على الحقوق المشروعة ودعم عمليات التنمية ومحاصرة العنف والإرهاب.

وأكد المفتى فى بيانه أن الرئيس السيسى يحمل أمانة القضية الفلسطينية بشرف ونزاهة دون مساومة أو مقايضة؛ إيمانًا من سيادته بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق شعبها فى السلام الآمن الذى لا يقبل الانتهاك من الجانب الإسرائيلي، ووضع القواعد الملزمة التي تحول دون المساس بأمن الشعب الفلسطينى مستقبلًا.