شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطينى: رؤية مصرية لوقف إطلاق النار قد تنفذ خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب إن "الجهد العربي بقيادة مصر مع أطراف أخرى، نتج عنه رؤية لوقف النار قد يتم تنفيذها خلال الساعات الـ24 المقبلة.

توقع الرجوب في تصريحات لـ"الشرق" السعودية أن تنتهي المعركة خلال الساعات القادمة"، لافتاً إلى أن "ما حصل خلال الأيام العشر الماضية، هزّ العقيدة العسكرية الإسرائيلية".



وأكد أنه "لا عودة إلى ما كان عليه الوضع قبل التصعيد الأخير". ورأى أن المجتمع الدولي رفع "الكرت الأحمر" لاحتلال إسرائيل.



وقال إن "النضال بكل أشكاله وسيلة لإنهاء الاحتلال بالنسبة إلينا، وإذا اقتضى الأمر أن نعود لحمل السلاح فكلنا مشاريع شهادة، لكننا نقاتل لنعيش وليعيش شعبنا، ونأمل أن يلتقط المجتمع الدولي المرارة الموجودة عند الشعب الفلسطيني لتغيير الواقع".



وشدد على أن "حركة فتح ملتزمة التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات".