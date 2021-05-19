شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يبلغ نتنياهو بأنه يتوقع خفضا كبيرا للتصعيد اليوم تمهيدا لوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكى جو بايدن أجرى اتصالا اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، وأبلغه أنه يتوقع "خفضاً كبيراً للتصعيد اليوم تمهيداً لوقف إطلاق النار".

وذكر البيت الأبيض - فى بيان نُشر على موقعه الإلكترونى - أن الجانبين "أجريا مشاورات مفصلة حول الأحداث فى غزة.. والجهود الدبلوماسية المتواصلة من جانب حكومات المنطقة والولايات المتحدة".

وأضاف البيان "أبلغ الرئيس رئيس الوزراء بأنه يتوقع خفضًا كبيرًا للتصعيد اليوم تمهيدًا لوقف إطلاق النار".