شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة شهداء غزة لـ227.. والصحة الفلسطينية تثمن المساعدات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 227 شهيداً، من بينهم 64 طفلا و38 سيدة و17 مسناً، إضافة إلى 1630 إصابة بجراح مختلفة منها 55 إصابة شديدة الخطورة و400 إصابة فى الأجزاء العلوية، منها 153 إصابة فى الرأس والرقبة، موضحًا أنه من بين الإصابات 470 طفلا و310 سيدة.

وثمنت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان لها الجهود الاغاثية لتعزيز صمود المنظومة الصحية، ومنها مساعدات طبية وإنسانية قدمتها مصر كمساعدة طارئة لمواجهة العدوان الإسرائيلى.