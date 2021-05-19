شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة 5 أخرين فى تصادم بين 5 سيارات بحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرين فى حادث تصادم سيارتين نقل و3 سيارات ملاكى بالطريق الدائرى الأوسطى بحلوان، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم بين 5 سيارات أعلى الطريق الأوسطى فى حلوان، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، التى نتج عنها وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.