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مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من السعودية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم، الأربعاء، أول رحلتين طيران تابعتين للخطوط الجوية السعودية وعلي متنهما مجموعات سفر سياحية من مدينتى الرياض وجدة، وذلك بعد صدور قرار المملكة العربية السعودية مؤخرا للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر لبعض الدول ومن بينها مصر.

 

وقام فريق العلاقات العامة بمطار شرم الشيخ الدولي، بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعى.

 

جدير بالذكر أن المطارات المصرية تشهد استئناف عدد كبير من شركات الطيران العالمية لرحلاتها مرة أخرى عقب توقفها بسبب جائحة فيروس ، وذلك تأكيدا علي التزام المطارات المصرية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وفقا لتوصيات المنظمات الدولية.

 

 

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