شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 25 طن مخلفات بمنطقة الحزام الأخضر في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّ حي شمال مدينة الأقصر، حملة نظافة مكبرة، بقيادة رئيس الحي، واستهدفت الحملة الحزام الأخضر لرفع الأتربة والمخلفات الصلبة وتفريغ صناديق القمامة، والتى اسفرت عن رفع ٢٥ طن مخلفات.

وخلال الحملة تمكن قطاع النظافة بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة، استكمال رفع التراكمات والمخلفات الصلبة والأتربة لليوم الثاني على التوالي، بداية من الحزام الأخضر وصولاً حتى نهاية الطريق مروراً بترعة نجع بدران.