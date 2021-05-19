شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل مدرسة بعد رفع كفاءتها بالفشن العام المقبل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت سهام يوسف وكيلة وزارة التربية والتعليم الجهود والإجراءات التي نفذتها المديرية بشأن تأهيل ورفع كفاءة مدرسة التربية الخاصة بمدينة الفشن،والتي من المقرر إعادة تشغيلها ودخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022 ،وذلك بعد إعادة الطلاب الذين كان قد تم نقلهم إلى مدرسة النصر الإبتدائية في عام 2012 بعد إخلاء المدرسة ودخولها خطة التطوير ورفع الكفاءة

وقالت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه يجرى حالياً الانتهاء من أعمال تأهيل وتطوير ورفع كفاءة المدرسة التي تم إنشاؤها منذ 2002، وتستوعب 139 طالباً وطالبا موزعين على 16 فصلا دراسيا بواقع (فصلين تهيئة و12 ابتدائي «فكرى وصم» و6 فصول إعدادى مهنى وفصلين تلمذة و3 فصول للثانوى)

كما اشارت وكيلة الوزارة إلى أنه قد تفقدت المدرسة لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها، حيث نوهت عن توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتسريع وتيرة العمل واستغلال العطلة الصيفية لسرعة الانتهاء من الأعمال قبل بداية العام الدراسي الجديد بوقت كاف.