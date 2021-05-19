شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تأهيل وتبطين فرع فرج بدير مواس في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية ري المنيا، مواصلة تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بالمحافظة، وتنفيذ أعمال تأهيل وتبطين فرع وصلة فرج التابعة لمركز دير مواس، شمال المنيا.

وقال المهندس عبدالحميد مصطفى البركاوي، وكيل وزارة الري بالمنيا، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع- بدأت مديرية الري في المنيا، تنفيذ المرحلة الأولي بطول 158 كيلومترا، وبقيمة 485 مليون جنية داخل 10 مراكز بينهم 9 مراكز في المنيا من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، ومركز ديروط في أسيوط، بهدف ترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الإستراتيجية القومية للموارد 2037، والتي تهدف ألي توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد البشرية، تحقيق العدالة في توزيع المياه بوصولها لنهاية الفروع.

وقال «البركاوي» انه تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولي لخدمة مساحة 77250 فدانًا موزعة على 10 مراكز بينهم 9 بالمنيا ومركز ديروط بأسيوط.

وأضاف «البركاوي» أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وستؤدي ألي تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق وستساهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتحسين مستوي معيشة المواطنين. كما يساهم في تعظيم الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشكلة توصيل المياه في نهاية الترع لتحقيق العدالة في توزيع المياه.