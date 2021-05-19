شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تناولهم وجبة مكرونة.. إصابة أسرة من 9 أفراد بينهم 5 أطفال بتسمم في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 5 أطفال، باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة طعام فاسدة «مكرونة» بمنزلهم بقرية الشنطور التابعة لمركز سمسطا، وتم نقلهم إلى مستشفى الفشن وببا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد مراد، مدير الأمن، إخطارًا من شرطة النجدة باستقبال مستفشفى الفشن المركزى ومستشفى ببا وا 9 أشخاص مصابين بتسسم غذائى بعد تناولهم وجبةمكرونة بمنزلهم بقرية الشنطور التابعة لمركز سمسطا وهم حنان مصطفى عبدالتواب 50 سنة الشنطور مركز سمسطا ومحمد معاذ وزير 30 سنة وأمير معاذ وزير 23 سنة وشريف معاذ بوزير 27 سنة ومعاذ محمد معاذ وزير ثلاث سنوات ‏ ومحمد محمود الغرباوي خمس سنوات وعبدالرحمن محمود غرباوي أربع سنوات وريم محمد معاذ وزير خمس سنوات وأحمد معاذ وزير 12 سنة‏.

ووجّه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بسرعة إسعاف المصابين على الفور وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة حيث تم عمل غسيل معدة وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، فيما تم حجز الأطفال بقسم الأطفال بمستشفى ببا المركزى تحت العلاج والملاحظة وإشراف الأطباء لحين تحسن حالتهم وخروجهم، تم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.