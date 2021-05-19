شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الحالة الصحية للفنانين سمير غانم ودلال عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز، بعد إصابتهما بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنهما في تحسن مستمر.

وأضاف «حسني»، خلال حواره ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية «cbc»، أن وضع دلال عبدالعزيز يستقر، متابعًا: «ربنا يتم شفاها وبنزورها كل شوية، ونتمنى لها الشفاء العاجل والمصريين كلهم بيدعولها، أما سمير غانم ما زالت مسحته إيجابية مع بعض الخلل في وظائف الجسم كلها، وندعو ربنا أن يرحمه ويشفيه ويعافيه».

وذكر أن اللقاح يصيب أحيانا بالجلطات، ولكن هذه نسبة تصل إلى 5 أفراد من كل مليون، لافتا إلى إجراء دراسة أوضحت أن الجلطات للسيدات وصلت إلى 16 لكل مليون أما المدخنين 100 لكل مليون، لذا فإن المدخنين هم الأكثر تعرضًا لجلطات نتيجة تناول اللقاحات المضادة لكورونا، لافتا إلى أن معدلات التجلط تزيد عند مرضى السرطان.

وأضاف «حسني» خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية «cbc» وتقدمه الإعلامية منى عبدالغني اليوم الأربعاء، أن أحد خطوط العلاج القوية هي متلازمة المتعافين، لافتا إلى أن الشخص يمكن أن يصاب بكورونا مرة أخرى بعد 3 شهور من التعافي.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن الفيروس يتحول بشكل بسيط لكن السلالة الهندية هي الأكثر تحور متابعا: «هتعرفوا لو وصلت، إن شاء الله مش هتوصل، مصر دولة قوية ومفيش مصلحة إن احنا نخبي».

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا بعد تعاطي الجرعة الأولى من اللقاح يجب أن يتعاطوا الجرعة الثانية بعد 3 شهور.

وألمح إلى أن ارتفاع الحرارة لأيام طويلة أصبح أحد أعراض الإصابة بكورونا مع وجود كحة مصحوبة بإفرازات بجانب وجود آلالام أسفل الظهر، مبينا وجود إصابة باكتئاب نفسي عقب الإصابة بكورونا.