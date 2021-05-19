شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة بالنواب» توافق على إلزام القطاع العام والأعمال بصرف المنحة والعلاوة الدورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الجدل الذي شهد اجتماعها اليوم الأربعاء حول إلزام شركات قطاع الأعمال والقطاع العام بصرف المنحة والعلاوة للعاملين بها، بالموافقة على تعديل المادة السابعة من مشروع قانون العلاوة الدورية للماخطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، وجاء التعديل ملزما لجميع الوزراء المعنيين بمستحقى العلاوة .

و تنص المادة السابعة كما جاءت من الحكومة على «يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون». واقترح النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة ان يتم اضافة جميع الوزراء المعنيين بالقطاعات الاخرى التابعة لهم ويستحقوا العلاوة وعدم الاكتفاء بوزير المالية .و اشار إلى ان الجلنة تبحث عن ضمانة لعدم تكرار سوابق امتنعت فيها بعض الشركات عن الصرف .

و قال المستشار ضياء عامر مستشار وزير المجالس النيابية ان التعديل يعتبر ضمانة لالزام الشركات بمنح العلاوة رغم انه لن يغير ىف آلية الصرف شىء لان الامر في الهاية يعود لمجالس ادارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات .

و جاء نص المادة بعد التعديل «كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ احاكم المادة الخاصة من هذا القانون».

- ونص القانون على ان يكون الحد الادنى للعلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمو المدنية مبلغ 75 جنيه شهريا .

- كما يمنح العاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المالية علاوة خاصة بنسبة 13 % من الاجر الاساسى لكل منهم في 30 يونيو 2021