شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 14 حالة من مستشفى عزل العديسات جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى عزل العديسات بالطود جنوب الأقصر، عن خروج وتعافي 14 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا بعد التأكد من سلبية المسحات واجراء الأشعات والتحاليل اللازمة، شهدت المستشفى حالة من الفرح والسعادة بين الفريق الطبي وجميع العاملين بالمستشفى بعد خروج الطفله هنا حسين محمد، 3 سنوات، بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا.

من جانبه قال الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفي العديسات التخصصى للعزل الصحى، أن الفريق الطبي يبذل مجهودات كبيرة تحقيق أفضل سبل الراحة والعناية للمرضى المصابين وتحقيق أفضل النتائج لمصابي كورونا، موجها شكره لجميع أفراد الطاقم الطبي والتمريضي على ما يبذلوه من مجهود وتفان في العمل.