شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تطبيق قرارات مواجهة «كورونا» حتى نهاية شهر مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حتى نهاية شهر مايو الجارى، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، حيث تقررت إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين، شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بتواجد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، شدد «مدبولى»، في حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، على تطبيق قرارات خفض أعدادهم، على أن يتم إرسال كتابات دورية إلى جميع الجهات الحكومية بهذا القرار، ووجّه رئيس الوزراء بالتوسع في البرنامج القومى للتطعيم باللقاحات للعاملين في جميع المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، خاصة مع الانتهاء من تطعيم العاملين في القطاع السياحى بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحسم في أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها، مع التأكيد على السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط، على أن يتم استكمال العملية التعليمية بهذا العام الدراسى «أون لاين»، بداية من شهر يونيو المقبل.

وأعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، أنه تم الاتفاق على توريد 20 مليون جرعة من اللقاح الروسى «سبوتنيك» مع الشركة الموردة، على أن يتم التوريد تباعًا حتى آخر العام، وكذلك الاتفاق مع شركة «جونسون آند جونسون» على توريد 20 مليون جرعة.