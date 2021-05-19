شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات «مصرية- سنغالية» حول تطورات ملف «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسى عدة ملفات على هامش زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، إذ ناقش مع نظيره السنغالى، ماكى سال، تطورات ملف سد النهضة الإثيوبى، كما استعرض مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، برونو لومير، محفزات ومميزات الاستثمار فى مصر، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسى فى المشروعات القومية.

وقال بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس بحث مع نظيره السنغالى تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجارى والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفنى وبناء القدرات.

وأضاف «راضى» أن اللقاء تطرق إلى مناقشة المستجدات الخاصة بعدد من الملفات القارية، خاصةً فى ظل الرئاسة السنغالية المرتقبة للاتحاد الإفريقى العام المقبل، وتم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن تطورات تلك الملفات، بما فيها دعم العلاقات الإفريقية مع التجمعات الإقليمية المختلفة حول العالم.

وأوضح أنه تم تبادل الرؤى بشأن تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسى موقف مصر الثابت بضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد، وتوافق الطرفان على استمرار التنسيق الثنائى فى الفترة المقبلة بشأن حل هذه القضية لتفادى تأثيرها السلبى على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

إلى ذلك، استعرض الرئيس السيسى محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ فى التطور فى مصر، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسى فى المشروعات القومية المصرية، خاصة فى قطاعات النقل والطاقة ومحطات المياه والصحة، مشددًا على أهمية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا فى جميع المشروعات المشتركة مع الجانب الفرنسى.

وأشار «راضى» إلى استقبال الرئيس السيسى وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، برونو لومير، أمس، بمقر إقامته فى باريس، حيث أعرب عن تقديره لجهود الوزارة فى مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأكد الوزير الفرنسى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر فى كافة المجالات، وتشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار فى إطار المساهمة فى دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فى مصر، خاصةً فى ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التى شهدتها خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.