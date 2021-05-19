شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يواصل ضرباته الجوية والمقاومة ترد بالصواريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلى شن ضربات جوية على قطاع غزة، وهو ما قابلته المقاومة الفلسطينية بإطلاق الصواريخ عبر الحدود، دون أى إشارات على إمكانية وقف إطلاق النار المستمر منذ أكثر من أسبوع.

وأعلن مسؤولون طبيون ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلى إلى 222 شهيدًا، و1530 مصابًا، فضلًا عن إصابة أكثر من 1400 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلى فى 10 مايو الجارى، فيما ذكرت السلطات الإسرائيلية أن 12 قُتلوا فى إسرائيل. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه تم تدمير نحو 450 مبنى، منها 6 مستشفيات و9 مراكز للرعاية الصحية الأولية، كما لجأ نحو 48 ألف فلسطينى من بين 52 ألفًا من النازحين، إلى 58 مدرسة تديرها الأمم المتحدة.

ونقل تليفزيون إسرائيلى عن مصادر فلسطينية، لم يسمها، أن مصر اقترحت عبر «قنوات سرية» وقف القتال، صباح اليوم، وأعلنت مشاركتها فى الاجتماع الاستثنائى للجمعية العامة للأم المتحدة، اليوم، فى حين قدّمت فرنسا، بالتنسيق مع مصر والأردن، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولى يدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزّة، ويلقى تأييد الصين وروسيا.

إلى ذلك، أشاد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى تقديم 500 مليون دولار، لإعادة الإعمار فى غزة، وأعرب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن استنكاره للانتهاكات غير المشروعة التى يمارسها الكيان الصهيونى، وقال: «نقطةٌ سوداء تُضاف للسجل الدموى لهذا الكيان الغاصب، فى ظل تواطؤ عالمى مخزٍ».