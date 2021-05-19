شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس ينعى كاهن من إيبارشية المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعي قداسة البابا توضروس الثاني، القس بساده غطاس كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بقرية بير شمس التابعة لإيبارشية المنوفية، عن عمر بلغ 54 سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت 14 سنة.

ولد الأب المتنيح يوم ٩ مايو ١٩٦٧، وتمت رسامته كاهنًا يوم 25 مايو 2007.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بخالص العزاء لنيافة الأنبا بنيامين مطران إيبارشية المنوفية ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب المبارك القس بساده غطاس، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.