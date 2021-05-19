شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل العام»: تحويل 2000 أتوبيس في القاهرة للعمل بالغاز الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة، مؤكدة ضرورة خفض خسائر الهيئة، باعتبارها جهة هادفة للربح.

وقال اللواء رزق مصطفى، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، خلال اجتماع اللجنة، أمس، إنه سيتم تحويل 2000 أتوبيس بالعاصمة، بواقع 400 سنويًا، للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار، إذ إنه من المتوقع تحقيق وفر بنحو 83 مليون جنيه سنويًا، بخلاف كون الغاز وقودًا صديقًا للبيئة.

وأضاف «مصطفى» أنه تم ضم نحو 150 أتوبيسًا يعمل بالغاز الطبيعى، بينها 60 بالتعريفة العادية، و90 بتعريفة مختلفة، للخدمة خلال العام الماضى، وذلك في ضوء تطوير هيئة النقل العام، واستكمل: «من المتوقع أن يحقق ذلك وفرًا قدره 30 مليون جنيه، كما أن إحكام السيطرة على استهلاك السولار وفر نحو 40 مليون جنيه بالوقوف على مسارات الأتوبيس وحجم الكيلوات، وتطبيق الخصومات على من يتجاوز بطرق قانونية، بالإضافة إلى بيع خردة بنحو 100 مليون جنيه، وهناك خطى حثيثة لتقليل الفجوة بين المصروفات والإيرادات».

وأشار «مصطفى» إلى صدور توجيهات بإيقاف العمل بجميع جراجات الهيئة ونقلها خارج الكتل السكانية، وذلك من خلال ورشة عمل لاختيار الأماكن على أعلى مستوى، منوهًا بأن العمالة بالهيئة تُقدر بنحو 26 ألف موظف، ما يكبّد الموازنة العامة للدولة نحو مليار و750 مليون جنيه.

وقال محمد حنفى، سكرتير عام محافظة القاهرة، إن المحافظة تابعت المخصصات بمشروع الموازنة الجديدة، وشددت على أهمية تعظيم إيرادات الهيئة وتحسين الأصول، فيما أوضح محمد صبرى، ممثل هيئة النقل العام بالقاهرة، إن هناك انخفاضًا بخسائر العام (عجز النشاط) بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد (2021/2022) بواقع 55 مليون جنيه عن العام الجارى (2020/2021)، حيث تقدر خلال العام الجديد بنحو 270 مليون جنيه، مقابل 325 مليونًا.

وأضاف محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: «مشكلتنا تتمثل في الخلل بالإيرادات، وهو أمر نرغب في معالجته، خاصة أن هيئة النقل العام بالقاهرة اقتصادية ويجب أن تكون لها أرباح»، ولفت إلى تجربته في إعداد واحدة من أكبر محطات النقل العام بالجيزة، نصفها من القطاع الخاص، متابعًا: «وصلنا إلى 110 باصات تخرج من بولاق الدكرور لجميع أنحاء القاهرة، وهذه التجربة حققت أرباحًا للهيئة قدرها 100 مليون جنيه».