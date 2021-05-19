شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى ونظيره السنغالى يناقشان تطورات أزمة سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره السنغالى ماكى سال، أمس، فى العاصمة الفرنسية باريس، تطورات ملف سد النهضة الإثيوبى، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، ولاسيما التبادل التجارى والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفنى وبناء القدرات.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أشاد بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، ولاسيما فى ظل الأهمية التى تحتلها السنغال فى منطقة غرب إفريقيا، كما أشاد رئيس السنغال بالتطور المتواصل فى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مثمنًا الدور المصرى الحيوى فى سبيل العمل على تحقيق التنمية الشاملة وصون السلم والأمن بالقارة من خلال المشاركة بخبراتها المتنوعة وتسخير إمكاناتها المتميزة.

وأضاف «راضى» أن اللقاء تطرق إلى مناقشة المستجدات الخاصة بعدد من الملفات القارية، خاصةً فى ظل الرئاسة السنغالية المرتقبة للاتحاد الإفريقى العام المقبل، وتم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن تطورات تلك الملفات، بما فيها دعم العلاقات الإفريقية مع التجمعات الإقليمية المختلفة حول العالم وكذلك مع العالم العربى.

وتم تبادل الرؤى بشأن تطورات قضية سد النهضة؛ حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد، وتوافق الطرفان على استمرار التنسيق الثنائى فى الفترة المقبلة بشأن حل هذه القضية لتفادى تأثيرها السلبى على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

فى سياق متصل، استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسى محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ فى التطور فى مصر، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسى فى المشروعات القومية المصرية، خاصة فى قطاعات النقل والطاقة ومحطات المياه والصحة، مشددًا على أهمية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا فى جميع المشروعات المشتركة مع الجانب الفرنسى.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، برونو لومير، أمس، بمقر إقامته فى باريس. وقال السفير بسام راضى إن الرئيس أعرب عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية فى مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأكد الوزير الفرنسى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر فى كافة المجالات، وتشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار بمصر فى إطار المساهمة فى دفع عملية التنمية الشاملة الجارية بها، خاصةً فى ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسير قدمًا بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى العديد من المشروعات.

وأضاف «راضى» أن اللقاء شهد التباحث حول آفاق تعظيم الاستثمارات الفرنسية فى مصر، إلى جانب جهود توسيع أنشطة بعض الاستثمارات الفرنسية القائمة بالفعل، وتم التوافق على مواصلة العمل والتنسيق خلال الفترة المقبلة بين وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية والجهات الحكومية المعنية فى مصر من أجل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين.