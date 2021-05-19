شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 260 شخص وتوفير نظارات طبية في قافلة مجانية ببني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية بني صالح مركز الفشن بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية والتنسيق مع الوحدة المحلية، وتمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأضاف «عبدالخالق» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة، علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة،مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية.

وتمكنت القافلة من الكشف على 260 مواطناً وتوزيع بعض الأدوية بالمجان، حيث ضمت القافلة عدداً من التخصصات الطبية والتي شملت(61 أطفال، 36باطنة، 105رمد، 58عظام)،فيما تم عمل 32 نظارة طبية،وذلك تحت إشراف د.محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل الطبية ومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة ،وبالتعاون مع فريق العمل من مؤسسة راعي مصر للتنمية وبعض المتطوعين من الأهالي وشباب القرية.

