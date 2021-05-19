شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن أفضل 20 فكرة فائزة في مبادرة الترفيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن أفضل 20 فكرة فائزة، ضمن مبادرة أفكار الترفيه.

ونشر تركي أل الشيخ، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» فيديو، يعلن فيه عن 20 فكرة التي تم اختيارها في مبادرة الترفية، وعلق عليه قائلا: «كما وعدناكم في هيئة الترفيه..مبروك للعشرين فكرة الفائزة التي ابدع فيها شباب وشابات سعوديين من ابناء هذا الوطن الغالي».

وأضاف:«وتم التنسيق مع وزارة الثقافة ووزارة الرياضة والجهات المختصة مشكورين وان شاءالله المزيد والمزيد».