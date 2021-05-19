شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: استمرار غلق المحلات والمولات فى التاسعة مساء حتى نهاية مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار الهامة والمتابعات على رأسها " استمرار غلق المحلات والمولات فى التاسعة مساء حتى نهاية مايو.. الحكومة توافق على إعادة فتح الحدائق والشواطئ مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. تطبيق الحد الأدنى للأجور بدءا من يوليو.. 8400 جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادلها و2400 لـ"السادسة".. و«الوزراء» يدعم قرار الرئيس بـ"إعمار غزة".

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