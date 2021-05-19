شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: انخفاض عدد مصابى كورونا بعد قرارات الغلق قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن لجنة إدارة أزمة كورونا، لجنة موسعة برئاسة رئيس الوزراء تناقش الموضوعات بحكمة شديدة وبطريقة علمية، وتضع كل الموقف الصحى والاقتصادى أمامها حتى يكون قرارها موضوعى ومؤثر ومهم جدا، موضحًا أن نتائج القرارات التى اتخذت قبل عيد الفطر كانت جيدة، وبسببها انخفض عدد المصابين نوعا ما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى: "الحمد لله ليس لدينا إغلاق كامل أو حد للحركة، وحتى هذه اللحظة ليس لدينا مشكلة في الأكسجين، حيث إن التعامل مع هذه الأزمة يتم على مستوى رفيع"، موضحًا أن التعامل مع أزمة كورونا يتم باحترافية شديدة وبشكل استباقى، خاصة وأن مصر ليس لديها مشكلة فى مكونات التشخيص أو العلاج أو الأكسجين بكل مكوناته من سائل أو اسطوانات أو أجهزة التنفس الصناعى.

وتابع: "نتمنى انخفاض فى أعداد الإصابات الفترة المقبلة، ونتمنى الاستمرار فى كل الإجراءات الوقائية حتى نصل للنتيجة التي نتمناها كلنا"، مشددا على أن من حصل على التطعيم لا بد أن يستجيب للوسائل الاحترازية لعدم إصابته بالمرض، حيث إن استراتيجية الحصول على الطعوم واللقاحات والتى قامت بها مصر ساهمت في تدفق اللقاحات المستمر.

وذكر أن كل من حصل على الجرعة الأولى من اللقاح تم تأمين جرعته الثانية، مضيفًا أن كافة اللقاحات المستخدمة بمصر تخضع لإجراءات السلامة، كما أن أموال اللقاحات متوفرة، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم إجازة لقاح لمواجهة كورونا للأطفال والحوامل.

ولفت إلى أن صناعة الدواء للفيروسات عملية شاقة ومكلفة جدا، وحتى هذه اللحظة لم يعلن عن دواء لعلاج كورونا.