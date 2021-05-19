شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع مجددا وعيار 21 يسجل 806 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم في مصر بقيمة 6 جنيهات عند 806 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين تسجل اونصة الذهب سعر 1883 دولار وهو السعر الفوري للذهب وقد يتغير لأكثر من مرة على مدار الساعة، مرتفعاً قرابة 13 دولار عن السعر المسجل صباح اليوم.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 691 جنيها.

عيار 21 سجل 806 جنيه.

عيار 24 سجل 921 جنيها.

الجنيه الذهب 6448 جنيه.

أونصة الذهب 1883 دولار.

تمكنت أونصة الذهب عالمياً من تسجيل مستويات 1883 دولار في ظل تسجيل طلب مرتفع نسبيا على شراء المعدن الأصفر مع تراجع واضح للدولار في جلسات التداول اليوم.

ونزل الدولار إلي أقل مستوياته هذا العام مقابل عملات رئيسية أخرى الأربعاء 19 مايو، فيما يترقب متعاملون قلقون بشأن التضخم محضر اجتماع مجلس الفدرالي.

وبعدما سجلت بيانات الأسبوع الماضي أسرع زيادة لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة فيما يزيد عن عقد، تنامت المخاوف بأن أسعار الفائدة سترتفع في وقت أبكر مما هو متوقع رغم تأكيد صناع القرار في المجلس أن الصعود مؤقت.

ومن المتوقع أن يؤكد محضر آخر اجتماع للمجلس الذي يصدر اليوم أن صناع القرار يعتقدون أن قرار رفع سعر الفائدة لا يزال بعيدا، لكن أي إشارة لخلاف أو تلميح لتغير الوضع قد يكون له تأثير كبير على السوق.

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، نزل الدولار إلى 89.686 وهو مستوى لم ينحدر إليه منذ 25 فبراير شباط، لكنه ارتفع تدريجيا مقابل سلة من ست عملات.

التراجع الذى يشهده سعر الدولار ينعكس على قرارات المستثمرين والشركات وصناديق الاستثمار بشأن تكاليف حيازة الذهب لذلك شهدنا هذا الارتفاع في سعر المعدن الأصفر عالمياً.