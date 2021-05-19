شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. استمرار غلق المحال 9 مساء.. وإعادة فتح الحدائق والشواطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين؛ حيث تقرر الاستمرار فى تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وبذلك يستمر إغلاق المحال العامة والمولات والمقاهى فى التاسعة مساء... وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين؛ حيث تقرر الاستمرار فى تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وبذلك يستمر إغلاق المحال العامة والمولات والمقاهى فى التاسعة مساء.

وفيما يتعلق بتواجد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على تطبيق قرارات خفض أعدادهم، على أن يتم إرسال كتابات دورية لجميع الجهات الحكومية بهذا القرار، ووجه رئيس الوزراء بالتوسع فى البرنامج القومى للتطعيم باللقاحات للعاملين فى كافة المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، خاصة مع الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بكل من محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحسم فى أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها، مع التأكيد على السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط، على أن يتم استكمال العملية التعليمية بهذا العام الدراسى "أون لاين" بداية من شهر يونيو.

وخلال الاجتماع، أعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أنه تم الاتفاق على توريد 20 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك" مع الشركة الموردة، على أن يتم التوريد تباعاً حتى آخر العام، وكذلك الاتفاق مع شركة "جونسون آند جونسون" على توريد 20 مليون جرعة.

القوات البحرية المصرية والإيطالية تنفذان تدريبا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى

استمراراً للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الإيطالية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (الجلالة) والفرقاطة الإيطالية ( ITS Carlo Margottini ) عقب انتهاء زيارتها لميناء الإسكندرية.

تضمن التدريب العابر تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة، ومنها التدريب على مواجهة العدائيات غير النمطية أثناء المغادرة من الميناء، حيث نفذ الجانبان سيناريو مواجهة لنشات سريعة مفخخة مقتربة، والتدريب على أسلوب تنفيذ عملية اعتراض بحرى لسفينة مشبوهة فى ظل القيود المفروضة نتيجة تفشى فيروس كورونا، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة، والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان .

ويعد هذا التدريب، هو الأول من نوعه الذى يشهد مشاركة الفرقاطة المصرية ( الجلالة) المجهزة بأحدث الأنظمة القتالية والتكنولوجية العالمية والتى انضمت حديثأ للقوات البحرية المصرية .

رئيس وزراء فلسطين يعرب عن شكره وتقديره لمبادرة الرئيس السيسى لإعمار غزة

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمبادرته الهامة التي أعلن عنها لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة بقيمة 500 مليون دولار، عبر مشاريع تنفذها الشركات المصرية بالتنسيق الكامل مع فلسطين.

وثمن إشتية خلال لقائه وفدا رسميا مصريا في مكتبه في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" هذا الموقف الوطني لمصر، ودورها التاريخي في دعم الشعب والقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، إضافة الى جهودها المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة.

واطلع اشتية من خلال الوفد على الجهود والاتصالات المبذولة من الجانب المصري، لوقف العدوان الإسرائيلي على أهالي غزة، والتوصل لتهدئة.

وجدد إشتية مطالبته للمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على أهالي القطاع، وضرورة إيجاد آفق سياسي مستند للشرعية والقانون الدوليين ينهي الاحتلال.

رئيس مجلس النواب: مصر ترفض أى إجراء أحادى خاص بالملء الثانى لسد النهضة

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن العلاقات بين مصر وزيمبابوى راسخة وتاريخية، وأن مصر تسعى إلى المزيد من التشاور مع الأشقاء فى زيمبابوي، وتبادل الرؤى والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال "جبالى" اليوم الأربعاء، بمكتبه رئيس برلمان زيمبابوي جاكوب موديندا والوفد المرافق له.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، برئيس البرلمان الزيمبابوي، مشيداً بالعلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين، مؤكداً السعي للبناء عليها وتطويرها إلى آفاق أرحب مع الحرص على إجراء المزيد من المشاورات مع الأشقاء في زيمبابوي وتبادل الرؤى والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك، لافتا إلى رفض مصر سياسة الأمر الواقع وأية إجراءات أحادية خاصة بالملء الثاني لسد النهضة.

الصحة: تسلمنا 5 ملايين و253 ألفا و600 جرعة لقاح كورونا حتى الآن

أكدت وزارة الصحة والسكان تسلمها 5.253.600 جرعة من لقاح كورونا حتي الآن مشيرة إلى أن الموقع الإلكتروني الخاص بحجز اللقاح يعمل علي مدار الساعة.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن مصر تسلمت جرعات لقاح كورونا "سينوفارم"، و"استرازينيكا"، و"سينوفاك" وتوقع وصول 500 ألف جرعة من لقاح كورونا لشركة سينوفارم خلال أيام .

وتابع خالد مجاهد أن إجمالي جرعات اللقاحات اليت تسلمتها مصر من سينوفارم 2.580.400 جرعة،وتوقع وصول 1.9 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" من خلال "كوفاكس" خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم كما توقع وصول مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصينى، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو أو الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى المادة الخام اللازمة لتصنيع 2 مليون جرعة من هذا اللقاح، التى بدأ شحنها، والمنتظر وصولها قريبا.