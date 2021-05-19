شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الصحة بالقاهرة: لا صحة لنقص الأكسجين فى بعض المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية الصحة والسكان بمحافظة القاهرة، أن جميع مستشفيات العزل بالعاصمة يتوافر فيها أنابيب الأكسجين، نافية ما تردد مؤخرا عن نقص الأكسجين في بعض المستشفيات.

من حانبه، وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نواب المحافظ بالمناطق الأربعة، بتكثيف المرور على كافة مستشفيات العاصمة ومتابعة توافر الأدوية والأكسجين ورفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال مصابي فيروس كورونا .

وفى السياق، أجرى الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية جولة للمرور بنطاق حي الزيتون لمتابعة سير العمل بمستشفيات حي الزيتون .

وتفقد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، مستشفى الزيتون التخصيص لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وحضور كافة الاطقم الطبية، كما تفقد تنك الأكسجين الجديد الوارد من وزارة الصحة لدعم المستشفى باسطوانات أجهزة الأكسجين وغرف الرعاية الصحية والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.